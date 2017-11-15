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КМДА розраховує на повернення громаді усього теплового бізнесу після поділу "Київенерго"

КМДА розраховує на повернення громаді усього теплового бізнесу після поділу "Київенерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Структурна реорганізація ПАТ "Київенерго" не вплине на процес повернення в управління містом об’єктів теплового господарства, більше того, у результаті реорганізації йтиметься про повернення місту теплового бізнесу в цілому, а не лише окремих об’єктів. Таку позицію висловив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу держадміністрації.

Рішення про реорганізацію "Київенерго" прийняте 13 листопада на загальних зборах акціонерів компанії. Такий крок є вимогою закону "Про ринок електричної енергії", яку компанія зобов’язана виконати.

У результаті цього відокремлюються функції розподілу та постачання електроенергії. Буде створено дві нові компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, інша – постачанням електроенергії.

Весь тепловий блок, що належить міській громаді, залишається в управлінні "Київенерго" до завершення існуючої угоди з містом.

"Для міської влади принципово важливим є те, що загрози порушення прав комунальної власності в цьому випадку немає. Більше того, після розподілу функцій ми можемо говорити про передачу місту не окремих об’єктів, а теплового бізнесу в цілому. Однак, для цього необхідно вирішити ряд взаємних питань, в тому числі і перспективу подальшого управління електромережами, які належать місту (15% від загальної кількості), але залишаються без джерел фінансування для їх експлуатації", – сказав П.Пантелеєв.

У компанії "Київенерго" підтверджують, що право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія", теплові мережі та інші об’єкти, залишається непорушним, додали в КМДА.

Нагадаємо, понад 70% тепломереж Києва потребують заміни.

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