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КГГА рассчитывает на возвращение городу всего теплового бизнеса после разделения "Киевэнерго"

КГГА рассчитывает на возвращение городу всего теплового бизнеса после разделения "Киевэнерго"

Киев  •  УНН

 • 11484 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Структурная реорганизация ПАО "Киевэнерго" не повлияет на процесс возвращения в управление городу объектов теплового хозяйства, более того, в результате реорганизации идет речь о возвращении городу теплового бизнеса в целом, а не только отдельных объектов. Такую позицию высказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу госадминистрации.

Решение о реорганизации "Киевэнерго" принято 13 ноября на общем собрании акционеров компании. Такой шаг является требованием закона "О рынке электрической энергии", которую компания обязана выполнить.

В результате этого отделяются функции распределения и поставки электроэнергии. Будут созданы две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая - поставками электроэнергии.

Весь тепловой блок, принадлежащий городской общине, остается в управлении "Киевэнерго" до завершения существующего соглашения с городом.

"Для городских властей принципиально важным является то, что угрозы нарушения прав коммунальной собственности в этом случае нет. Более того, после распределения функций мы можем говорить о передаче городу не отдельных объектов, а теплового бизнеса в целом. Однако, для этого необходимо решить ряд взаимных вопросов, в том числе и перспективу дальнейшего управления электросетями, принадлежащих городу (15% от общего количества), но которые остаются без источников финансирования для их эксплуатации", - сказал П.Пантелеев.

В компании "Киевэнерго" подтверждают, что право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Энергия", тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым, добавили в КГГА.

Напомним, более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене.

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