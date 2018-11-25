КМДА: 335 одиниць спеціальної техніки “Київавтодору” знаходяться на чергуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Через дрібний дощ та температуру повітря −2..0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці. Відповідно, не припиняють роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами. Про це повідомляють у комунальній корпорації “Київавтодор”, повідомляє УНН.
335 одиниць спеціальної техніки знаходяться наразі на чергуванні. Великогабаритні машини періодично, за необхідністю, оброблюють проїжджі частини та штучні споруди, а малогобаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання — тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту, що обслуговують підприємства корпорації.
Саме такий підхід не дозволяє утворюватись ожеледиці на вулично-дорожній мережі, забезпечуючи безпечний рух транспорту та пересування пішоходів.