КГГА: 335 единиц специальной техники "Киевавтодора" находятся на дежурстве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из-за мелкого дождя и температуру воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололеда. Соответственно, не прекращаются работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Об этом сообщают в коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает УНН.
335 единиц специальной техники находятся сейчас на дежурстве. Крупногабаритные машины периодически, при необходимости, обрабатывают проезжие части и искусственные сооружения, а малогобаритные объекты и бригады по ручной уборке - тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, обслуживающие предприятия корпорации.
Именно такой подход не позволяет образовываться гололеду на улично-дорожной сети, обеспечивая безопасное движение транспорта и передвижения пешеходов.