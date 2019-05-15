Клуб УПЛ може припинити існування – журналіст

“Мені відомо, що керівництво „Львову“ потроху починає втрачати інтерес до львівського клубу. Деякі менеджери прийшли і намалювали перспективи: привозити бразильців, потім продавати їх українським грандам, заробляти гроші, грати в єврокубках. Ні у „Львова“, ні у „Вереса“, а це одне і те ж, зараз перспектив таких немає”, — відзначив Циганик.

Також Циганик розповів, що майбутнього у львівського клубу наразі немає, натомість футбольна школа має перспективу.

“Вже ходять чутки, що збираються закривати цей проект або передавати його в ніби-то інші руки. Зараз вже йде пошук потенційних інвесторів, які могли б вкластися в цей клуб. Але перспективи у „Львова“ немає. Футбольна школа клубу належить зовсім іншій людині, який давно цим займається. Це Роман Євгенович Михайлів. Він буде займатися цими дітьми. Там перспектива на українських футболістів ще є”, — додав Циганик.

Зауважимо, що “Львів” зумів пробитися до першої шістки другого етапу УПЛ, але наразі замикає її.