Клуб УПЛ может прекратить существование - журналист

“Мне известно, что руководство „Львова“ понемногу начинает терять интерес к львовскому клуба. Некоторые менеджеры пришли и нарисовали перспективы: привозить бразильцев, потом продавать их украинским грандам, зарабатывать деньги, играть в еврокубках. Ни у „Львова“, ни у „Вереса“, а это одно и то же, сейчас перспектив таких нет”, — отметил Цыганик.

Также Цыганик рассказал, что будущего у львовского клуба пока нет, зато футбольная школа имеет перспективу.

“Уже ходят слухи, что собираются закрывать этот проект или передавать его в якобы другие руки. Сейчас уже идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот клуб. Но перспективы у „Львова“ нет. Футбольная школа клуба принадлежит совсем другому человеку, который давно этим занимается. Это Роман Евгеньевич Михайлов. Он будет заниматься этими детьми. Там перспектива на украинских футболистов еще есть”, — добавил Цыганик.

Заметим, что “Львов” сумел пробиться в первую шестерку второго этапа УПЛ, но пока замыкает ее.