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Клуб НБА звільнив генерального менеджера після 22 років роботи фахівця

Клуб НБА звільнив генерального менеджера після 22 років роботи фахівця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Після 22 років роботи в "Чикаго Буллз" Гар Форман був звільнений з посади генерального директора і не братиме участі у відділі баскетбольних операцій. Про це інформує сайт клубу НБА, передає УНН.

Протягом 10 років Форман був менеджером клубу, а з 2011 року працював в якості генерального директора. На місце виконавчого віце-президента клубу клуб взяв Артураса Карнісоваса.

“Гар Форман невпинно працював в організації “Чикаго Буллз”, спочатку в якості розвідника, а потім в якості керівника. Він зробив багато значного внеску під час свого перебування тут і допоміг привнести в нашу команду одні з найяскравіших молодих баскетбольних талантів від Дерріка Роуза, Джоакіма Ноа і Таджа Гібсона, Джиммі Батлера і Кобі Вайту. Він був довіреним радником і другом для мене протягом багатьох років, і від імені всіх я хочу подякувати йому за його відданість організації. Гар назавжди буде частиною нашої родини “Буллз”, — заявив власник клубу Джеррі Рейнсдорф.

Додамо, “Буллз” нинішнього сезону виграли 22 матчі при 43 поразках — 11 місце на Сході НБА.

Українські Національні Новини

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