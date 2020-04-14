Клуб НБА звільнив генерального менеджера після 22 років роботи фахівця

Протягом 10 років Форман був менеджером клубу, а з 2011 року працював в якості генерального директора. На місце виконавчого віце-президента клубу клуб взяв Артураса Карнісоваса.

“Гар Форман невпинно працював в організації “Чикаго Буллз”, спочатку в якості розвідника, а потім в якості керівника. Він зробив багато значного внеску під час свого перебування тут і допоміг привнести в нашу команду одні з найяскравіших молодих баскетбольних талантів від Дерріка Роуза, Джоакіма Ноа і Таджа Гібсона, Джиммі Батлера і Кобі Вайту. Він був довіреним радником і другом для мене протягом багатьох років, і від імені всіх я хочу подякувати йому за його відданість організації. Гар назавжди буде частиною нашої родини “Буллз”, — заявив власник клубу Джеррі Рейнсдорф.

Додамо, “Буллз” нинішнього сезону виграли 22 матчі при 43 поразках — 11 місце на Сході НБА.