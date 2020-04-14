Клуб НБА уволил генерального менеджера после 22 лет работы специалиста
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. После 22 лет работы в "Чикаго Буллз" Гар Форман был уволен с должности генерального директора и не будет участвовать в отделе баскетбольным операциям. Об этом сообщает сайт клуба НБА, передает УНН.
В течение 10 лет Форман был менеджером клуба, а с 2011 года работал в качестве генерального директора. На место исполнительного вице-президента клуба клуб взял Артураса Карнисоваса.
“Гар Форман неустанно работал в организации “Чикаго Буллз”, сначала в качестве разведчика, а затем в качестве руководителя. Он сделал много значительного вклада во время своего пребывания здесь и помог привнести в нашу команду одни из самых ярких молодых баскетбольных талантов от Деррика Роуза, Джоакима Ноа и Таджа Гибсона, Джимми Батлера и Коби Уайта. Он был доверенным советником и другом для меня в течение многих лет, и от имени всех я хочу поблагодарить его за преданность организации. Гар навсегда будет частью нашей семьи “Буллз”, — заявил владелец клуба Джерри Рейнсдорф.
Добавим, “Буллз” в нынешнем сезоне выиграли 22 матча при 43 поражениях — 11 место на Востоке НБА.