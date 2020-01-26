Клуб Маліновського вперше виграв поєдинок Серії А з різницею у сім голів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У матчі 21му туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського в Турині розбила "Торіно" , інформує УНН з посиланням на УАФ.
Рахунок баталії виявився 7:0. Хет-трик оформив словенець Йосип Ілічич, дубль в активі Мюріеля, також голи є у Госенса і Сапати. Українець з’явився на полі на 71-й хвилині, але результативними діями не відзначився.
Сумарно за сезон Маліновський провів у складі “Аталанти” 25 поєдинків, в яких забив три м’ячі й віддав три результативні паси та мав 38 очок, бергамці посідають п’яту сходинку в турнірній таблиці Серії А“, — зазначили в УАФ.
Зауважимо, що “Аталанта” вперше у власній кар’єрі выиграла матч Серии А с разницей в 7 м’ячі.