Клуб Малиновского впервые выиграл поединок Серии А с разницей в семь голов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В матче 21му тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Турине разбила "Торино", информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Счет баталии оказался 7:0. Хет-трик оформил словенец Йосип Иличич, дубль в активе Мюриэль, также гола у Госенса и Сапаты. Украинец появился на поле на 71-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Суммарно за сезон Малиновский провел в составе “Аталанты” 25 поединков, в которых забил три мяча и отдал три результативных паса и имел 38 очков, бергамцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А“, — отметили в УАФ.
Заметим, что “Аталанта” впервые в своей карьере выиграла матч Серии А с разницу в 7 мяча.