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Клопп може очолити одну з топ-збірних світу

Клопп може очолити одну з топ-збірних світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Головний тренер "Ліверпулю" Юрген Клопп розглядає можливість очолити національну збірну Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Німецька футбольна федерація розглядає Клоппа в якості основного кандидата на заміну нинішньому тренеру національної збірної Йоахіма Льову.

Сам фахівець сприймає можливе призначення на пост головного тренера національної команди, яка займає 15 рядок в рейтингу ФІФА, логічним розвитком своєї кар'єри.

Примітно, що Клопп очолює "мерсисайдців" з 2015 року і за цей період виграв Лігу чемпіонів і в нинішньому сезоні очолює з "Ліверпулем" таблицю АПЛ.

Українські Національні Новини

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