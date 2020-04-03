Клопп може очолити одну з топ-збірних світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Головний тренер "Ліверпулю" Юрген Клопп розглядає можливість очолити національну збірну Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Німецька футбольна федерація розглядає Клоппа в якості основного кандидата на заміну нинішньому тренеру національної збірної Йоахіма Льову.
Сам фахівець сприймає можливе призначення на пост головного тренера національної команди, яка займає 15 рядок в рейтингу ФІФА, логічним розвитком своєї кар'єри.
Примітно, що Клопп очолює "мерсисайдців" з 2015 року і за цей період виграв Лігу чемпіонів і в нинішньому сезоні очолює з "Ліверпулем" таблицю АПЛ.