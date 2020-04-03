Клопп может возглавить одну из топ-сборных мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривает возможность возглавить национальную сборную Германии, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Немецкая футбольная федерация рассматривает Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру национальной сборной Йоахима Лева.
Сам специалист воспринимает возможном назначении на пост главного тренера национальной команды, которая занимает 15 строчку в рейтинге ФИФА, логичным развитием своей карьеры.
Примечательно, что Клопп возглавляет “мерсисайдцев” с 2015 года и за этот период выиграл Лигу чемпионов и в нынешнем сезоне возглавляет с “Ливерпулем” таблицу АПЛ.