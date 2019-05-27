Клімкін відреагував на підтримку петиції про Голодомор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на підтримку петиції про Голодомор на сайті німецького бундестагу, яка зібрала необхідних для розгляду 50 тисяч підписів, вказавши, що українські дипломати працюють далі. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Дуже дякую всім, хто долучився до важливої справи - петиція до німецького бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українців набрала необхідні 50 тисяч голосів. Працюємо далі", - вказав Клімкін.
Нагадаємо, розміщена на сайті бундестагу петиція, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів - 50 тисяч та продовжує набирати підтримку.
Відтепер її мають розглянути у німецькому парламенті.