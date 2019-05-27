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Климкин отреагировал на поддержку петиции о Голодоморе

Климкин отреагировал на поддержку петиции о Голодоморе

Киев  •  УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на поддержку петиции о Голодоморе на сайте немецкого бундестага, которая собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей, указав, что украинские дипломаты работают дальше. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Спасибо всем, кто присоединился к важному делу - петиция к немецкому бундестагу о признании Голодомора геноцидом украинцев набрала необходимые 50 тысяч голосов. Работаем дальше", - отметил Климкин.

Напомним, размещенная на сайте бундестага петиция, что предлагает немецким депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, набрала необходимое количество голосов - 50 тысяч и продолжает набирать поддержку.

Теперь ее должны рассмотреть в немецком парламенте.

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