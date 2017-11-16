Клімкін розповів про "промислові масштаби" російської гібридної війни

За словами голови МЗС, Кремль винен у “кібер-саботажі” нашої держави, а особисто президент РФ Володимир Путін “бреше” стосовно “промислових масштабів” загрози з боку його країни, зокрема, про присутність 500 його танків на території України.

Нагадаємо, прем’єр Великобританії Тереза Мей звинуватила президента РФ Володимира Путіна в використанні інформації в якості зброї, анексії Криму та розпалюванні війни в Донбасі.

“Росія бреше стосовно промислових масштабів. Світ повинен краще зрозуміти це і характер гібридної війни, як це дуже чітко робить прем’єр-міністр Великобританії. Ми повинні нарешті прокинутися та об’єднатись проти цієї імперіалістичної нео-червоної загрози, створеної сьогоднішньою кремлівською адміністрацією над вільним світом”, — зазначив П.Клімкін.

Він сказав, що в Україні були раді почути критику протиправних дій Росії від британської прем’єрки.

“Крім цих тактик, Україна страждає від інших нападів, таких як кібер-саботаж нашої національної електричної мережі, що руйнує життя та промисловість, а в найгіршому випадку призводить до смерті”, — додав голова МЗС.

Він також нагадав, що Україна страждає від наслідків гібридної війни, яку розв’язала Росія в 2014 році з вторгнення до Криму та Донбасу. За словами міністра щодо ситуації в Криму, “населення зараз живе під репресивним тоталітарним режимом незаконної окупації”.

“Ми обговорюємо Донбас де, за словами Росії, немає їх (військ — ред.), незважаючи на наявність до 500 танків — у чотири рази більше робочих танків, ніж британської армії, — окрім сотень інших видів важкого озброєння та тисяч регулярних військ та найманців”, — сказав він.

Британські війська, які в даний час розташовані в Україні, провели навчання тисяч військовослужбовців українських Збройних Сил, зазначає видання.