Климкин рассказал о "промышленных масштабах" русской гибридной войны

По словам главы МИД, Кремль виноват в "кибер-саботаже" нашего государства, а лично президент РФ Владимир Путин "врет" по отношению к "промышленных масштабов" угрозы со стороны его страны, в частности, о присутствии 500 его танков на территории Украины.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила президента РФ Владимира Путина в использовании информации в качестве оружия, аннексии Крыма и разжигании войны в Донбассе.

"Россия врет относительно промышленных масштабов. Мир должен лучше понять это и характер гибридной войны, как это очень четко делает премьер-министр Великобритании. Мы должны наконец проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, созданной сегодняшней кремлевской администрацией над свободным миром", - отметил П.Климкин.

Он сказал, что в Украине были рады услышать критику противоправных действий России от британского премьера.

"Кроме этих тактик, Украина страдает от других нападений, таких как кибер-саботаж нашей национальной электрической сети, разрушает жизни и промышленность, а в худшем случае приводит к смерти", - добавил глава МИД.

Он также напомнил, что Украина страдает от последствий гибридной войны, которую развязала Россия в 2014 году вторжение в Крым и Донбасса. По словам министра по ситуации в Крыму, "население сейчас живет под репрессивным тоталитарным режимом незаконной оккупации".

"Мы обсуждаем Донбасс где, по словам России, нет их (войск - ред.), несмотря на наличие до 500 танков - в четыре раза больше рабочих танков, чем в британской армии - кроме сотен других видов тяжелого вооружения и тысяч регулярных войск и наемников", - сказал он.

Британские войска, которые в настоящее время расположены в Украине, провели обучение тысяч военнослужащих украинских Вооруженных Сил, отмечает издание.