Клімкін провів переговори з Тіллерсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На полях ради міністрів ОБСЄ у Відні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра.
"Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні", – написав Клімкін.
Нагадаємо, 7 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ.
Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні. pic.twitter.com/D0mD6PtUU4— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 грудня 2017 р.