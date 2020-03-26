Клименко: поліція інформувала близько 200 осіб, що летіли одним рейсом разом з хворим на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітники поліції обдзвонили близько 200 осіб, які летіли до України одним літаком разом з двома інфікованими коронавірусом SARS-CoV-2. Про це на міжвідомчій відеоселекторній нараді заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Особа може навіть не здогадуватися, що контактувала із інфікованими громадянами. І таким чином наражати на небезпеку себе та своїх близьких. Саме тому так важливо встановити коло контактних із хворими на коронавірус осіб. І ми вже маємо перші результати роботи у цьому напрямку. Наразі поліцейські отримали інформацію та обдзвонили близько 200 осіб, які летіли разом із двома хворими на коронавірус”, — зауважив Клименко.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.