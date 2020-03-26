Клименко: полиция информировала около 200 человек, летевших одним рейсом вместе с больным COVID-19

“Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирус человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом”, — отметил Клименко.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.