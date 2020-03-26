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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62575 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73663 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87095 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85210 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103706 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86646 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102780 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130942 просмотра

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Клименко: полиция информировала около 200 человек, летевших одним рейсом вместе с больным COVID-19

Клименко: полиция информировала около 200 человек, летевших одним рейсом вместе с больным COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20349 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудники полиции обзвонили около 200 человек, которые летели в Украину одним самолетом вместе с двумя инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на межведомственном видеоселекторном совещании заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирус человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом”, — отметил Клименко.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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