Кліматологи констатували завершення "бабиного літа" в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. "Бабине літо" зі встановленими п'ятьма температурними рекордами завершилося, у неділю в столицю повернулась метеорологічна осінь. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13°С, а мінімальна опустилась нижче +10°С. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила лише +11°С, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь”, — йдеться у повідомленні.
Цьогорічне “бабине літо” тривало з 7 жовтня по 20 жовтня. У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів.
Як повідомляв УНН, синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні 24-25 жовтня.