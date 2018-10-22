Кліматологи констатували завершення "бабиного літа" в Києві

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. "Бабине літо" зі встановленими п'ятьма температурними рекордами завершилося, у неділю в столицю повернулась метеорологічна осінь. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

“За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13°С, а мінімальна опустилась нижче +10°С. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила лише +11°С, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь”, — йдеться у повідомленні.

Цьогорічне “бабине літо” тривало з 7 жовтня по 20 жовтня. У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів.

Як повідомляв УНН, синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні 24-25 жовтня.

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