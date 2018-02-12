Кличко: цього року збільшено фінансування програми “Турбота. Назустріч киянам”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Влада міста Києва збільшила фінансування цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” майже на 200 мільйонів гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.
Таким чином загальна сума фінансування цієї соціально важливої програми в 2018 році становитиме 1 мільярд 750 мільйонів гривень.
“Ми повинні підтримувати незахищені верстви населення. Частина цих коштів йде на компенсації проїзду у громадському транспорті. Це також соціальний хліб і 200 кіосків по місту, де можна купити хліб по соціально низьким цінам. Це 300 найменувань ліків в аптеках „Фармація“, ціна на які на 30 відсотків нижча, ніж на такі самі ліки в комерційних аптеках”, — зазначив В.Кличко.
За словами мера, традиційно цього року буде надано адресну соціальну матеріальну допомогу до визначних дат та свят окремим категоріям населення, ветеранам війни. На ці потреби з бюджету виділили понад 100 мільйонів гривень. Охопить ця допомога 190 тисяч осіб. 24 мільйона гривень буде надано на забезпечення путівками у санаторії пільгових категорій громадян. Близько 900 тисяч осіб, в рамках програми “Турбота. Назустріч киянам”, отримають компенсацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом.
“На жаль, соціальні державні програми скорочені. Якщо раніше проїзд компенсувався з державного бюджету, зараз пільговий проїзд вже перекладено на місцеві бюджети. І велика частина — це відповідальність місцевої влади — Київської міської адміністрації та мерії”, — підкреслив мер Києва.
Аби дізнатися про можливість отримання допомоги, потрібно звернутися в центри соціального захисту. Там, за словами В.Кличка, можна отримати детальну інформацію.