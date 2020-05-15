Кличко прозвітував про запуск громадського транспорту у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У столиці поступово збільшують кількість наземного транспорту, щоб після 22 травня він працював у звичному режимі. Метрополітен за час відсутності пасажирів продовжує ремонтні роботи. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював у звичайному режимі. Але хочу підкреслити, дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв", - додав Кличко.
За його словами, у метро наразі продовжуються ремонтні роботи.
"Що стосується метро, ми готові відновлювати його роботу, як тільки уряд дозволить це робити. Допоки метрополітен не перевозить пасажирів, в ньому тривали і продовжуються всі необхідні роботи з утриманням інфраструктури, це заміна рейок, ремонти ескалаторів", - сказав Кличко.
Окрім того, розпочаті роботи за програмою доступності на станціях Лук’янівська та Сирець.
"Там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян", - сказав Кличко.
Нагадаємо, як повідомив Київський метрополітен, після отримання рішення уряду про початок роботи метрополітену підземка запрацює вже наступного дня.