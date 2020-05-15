Кличко отчитался о запуске общественного транспорта в столице

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но хочу подчеркнуть, что соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял", - добавил Кличко.

По его словам, в метро пока продолжаются ремонтные работы.

"Что касается метро, мы готовы восстанавливать его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не будет перевозит пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры, это замена рельсов, ремонт эскалаторов", - сказал Кличко.

Кроме того, начаты работы по программе доступности на станциях Лукьяновская и Сырец.

"Там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщил Киевский метрополитен, после получения решения правительства о начале работы метрополитена подземка заработает уже на следующий день.