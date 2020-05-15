Кличко отчитался о запуске общественного транспорта в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В столице постепенно увеличивают количество наземного транспорта, чтобы после 22 мая он работал в обычном режиме. Метрополитен за время отсутствия пассажиров продолжает ремонтные работы. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но хочу подчеркнуть, что соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял", - добавил Кличко.
По его словам, в метро пока продолжаются ремонтные работы.
"Что касается метро, мы готовы восстанавливать его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не будет перевозит пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры, это замена рельсов, ремонт эскалаторов", - сказал Кличко.
Кроме того, начаты работы по программе доступности на станциях Лукьяновская и Сырец.
"Там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - сказал Кличко.
Напомним, как сообщил Киевский метрополитен, после получения решения правительства о начале работы метрополитена подземка заработает уже на следующий день.