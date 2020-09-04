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Кличко - перший серед усіх мерів з виконання виборчої програми

Київ • УНН

 • 12443 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Комітет виборців України (КВУ) дослідив, що у Київського міського голови Віталія Кличка найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів міст з кількістю населення понад 500 тисяч людей. Про це було заявлено сьогодні на пресконференції, передає УНН.

Кличко - перший серед усіх мерів з виконання виборчої програми

“Найвищі показники виконання виборчих програм у Київського міського голови Віталія Кличка. Наше дослідження вказує, що виборча програма виконана в середньому на 75-80 відсотків”, — зазначили у КВУ.

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель наголосив, що виборча програма Віталія Кличка була достатньо конкретною, відкритою та знаходилась у публічному доступі.

“Власне за тими матеріалами які були нам подані, нам було вказано про те що в Києві були створені єдині пішоходні зони — Андріївський узвіз, Контрактова площа, нам вказали цифру про оновлення 414 парків і скверів, нам вказали про те що виконано обіцянку щодо проведення щорічних інвестиційних форумів. Також ми отримали досить велику цифру про те, що у 2019 році послугами ЦНАПів скористалися більше 1 мільйона жителів міста. Це достатньо великий показник, який вирізняється серед інших громад”, — наголошують у Комітеті виборців України.

За даними КВУ, в інших мерів — нижчі результати.

“Дещо нижчий результат з показниками 65-70 відсотків у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Виконання виборчої програми в районі половини 50-55 відсотків у міських голів Одеси Геннадія Труханова і міського голови Львова Андрія Садового. Ну і власне червона зона — це відсутність виборчих програм, або неможливість їх знайти у двох міських голів — Геннадія Кернеса, міського голови Харкова. Власне ми не отримали відповідь на запит, але наші експерти вказують що виборчої програми не було. Тобто кандидат на виборах 15-го року не пропонував виборчої програми і точно те саме у міського голови Запоріжжя — пана Буряка. Виборча програма відсутня, або принаймні вона відсутня в публічному доступі, відповіді на запит немає”, — зазначив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За словами представників КВУ, аналіз виконання програм проводився на основі офіційних запитів до міських рад, а також експертного аналізу.

Як повідомлялось раніше, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером зі значним відривом є Віталій Кличко — за нього готові віддати голоси 44 % тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

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