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Кличко - первый среди всех мэров по выполнению предвыборной программы

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у Киевского городского председателя Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 тыс. человек. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции, передает УНН.

Кличко - первый среди всех мэров по выполнению предвыборной программы

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у Киевского городского председателя Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", - отметили в КИУ.

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам, которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦПАУ воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других общин", - отмечают в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, у других мэров - низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70 процентов у мэра Днепра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе половины 50-55 процентов у городских голов Одессы Геннадия Труханова и городского председателя Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ, или невозможность их найти у двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 15-го года не предлагал избирательной программы и точно то же у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или по крайней мере она отсутствует в публичном доступе, ответа на запрос нет", - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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