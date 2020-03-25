Кличко не виключив подальші обмеження роботи столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дата відновлення роботи столичного метрополітену залежатиме від епідеміологічної ситуації в Києві. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
Так, з його слів, метро в Києві було закрите за рішенням Кабінету міністрів, як і в Дніпрі та Харкові.
"Метро в столиці призупинило перевезення пасажирів 17 березня. Попередньо - до 3 квітня. Але ми слідкуємо за розвитком ситуації. Якщо вірус поширюватиметься з такою динамікою і надалі - обмеження діятимуть. Ми повинні максимально обмежити соціальні контакти, максимально захистити здоров’я і життя людей. Тому дату відкриття метро сьогодні я вам назвати не можу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше начальник інформаційного центру КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон повідомила, що метрополітен не працюватиме до 3 квітня, інших розпоряджень не надходило.