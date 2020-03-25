Кличко не исключил дальнейшие ограничения работы столичного метро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Дата возобновления работы столичного метрополитена будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
Так, по его словам, метро в Киеве было закрыто по решению Кабинета министров, как и в Днепре и Харькове.
"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта. Предварительно - до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой динамикой и далее - ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей. Поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", - сказал он.
Напомним, ранее начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сообщила, что метрополитен не будет работать до 3 апреля, других распоряжений не поступало.