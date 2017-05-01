Одна з компаній зв'язку заявила, що готова до запуску 4G на 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національний телеком-оператор оновив більшу частину радіомережі, встановивши Мультістандартний обладнання. Мета модернізації - підготувати мережу до "вибухового" зростання трафіку передачі даних і впровадження нових стандартів зв'язку, в тому числі 4G. Передає УНН, з посиланням на офіційний сайт Київстару.
Щоб підготувати мережу до зростання дата-трафіку, Київстар в 2015-2016 роках інвестував в інфраструктуру понад 9,4 млрд грн (включаючи вартість 3G-ліцензії). На сьогодні компанія модернізувала 8200 базових станцій. Нове обладнання працює на базі рішення Single RAN (єдиний радіо доступ), відомого як «конвергенція технологій». Дане рішення дозволяє в рамках єдиного програмно-апаратного комплексу базової станції використовувати обладнання для різних стандартів мобільного зв'язку, в тому числі 3G і 4G.
«Нам потрібна технойтральність, адже це можливість ліквідувати цифрову нерівність в нашій країні, - коментує президент Київстар Петро Чернишов,- При цьому не доведеться будувати нові мережі і вкладати мільярди, які ще довго не окупляться».
Нагадаємо, тендер на впровадження 4G в Україні, який має відбутися цього року, дозволить залучити до державного бюджету 6,5 млрд грн. Про це під час зустрічі із членами кабінетів ключових Комісарів ЄС заявив заступник глави Адміністрації Президента України, Секретар Національної Ради Реформ Дмитро Шимків.