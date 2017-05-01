Одна из компаний связи заявила, что готова к запуску 4G на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальный телеком-оператор обновил большую часть радиосети, установив мультистандартное оборудования. Цель модернизации - подготовить сеть к "взрывного" роста трафика передачи данных и внедрение новых стандартов связи, в том числе 4G. Передает УНН, со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
“Чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру более 9,4 млрд грн (включая стоимость 3G-лицензии). На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единственный радио доступ), известного как „конвергенция технологий“. Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G,” — сообщили в компании.
“Нам нужна технонейтральнисть, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране, при этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся,” — сказал президент “Киевстар” Петр Чернышев.
Напомним, тендер на внедрение 4G в Украин и, который должен состояться в этом году, позволит привлечь в государственный бюджет 6,5 млрд грн. Об этом во время встречи с членами кабинетов ключевых Комиссаров ЕС заявил заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Национального Совета Реформ Дмитрий Шимкив.