Одна из компаний связи заявила, что готова к запуску 4G на 70%

“Чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру более 9,4 млрд грн (включая стоимость 3G-лицензии). На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единственный радио доступ), известного как „конвергенция технологий“. Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G,” — сообщили в компании.

“Нам нужна технонейтральнисть, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране, при этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся,” — сказал президент “Киевстар” Петр Чернышев.

Напомним, тендер на внедрение 4G в Украин и, который должен состояться в этом году, позволит привлечь в государственный бюджет 6,5 млрд грн. Об этом во время встречи с членами кабинетов ключевых Комиссаров ЕС заявил заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Национального Совета Реформ Дмитрий Шимкив.