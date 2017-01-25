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Київські поліцейські затримали чоловіка з рюкзаком марихуани

Київські поліцейські затримали чоловіка з рюкзаком марихуани

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Києві поліція затримала 29-річного чоловіка з рюкзаком марихуани. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Поліцейські затримали в Києві чоловіка з великою партією марихуани. При огляді його речей у 29-річного молодика правоохоронці вилучили банки та пакунки з марихуаною. Наркотичний засіб знаходився у спортивному рюкзаку затриманого. Загальна вага вилученої партії становить близько 7 кг.

Чоловік пояснив, що вилучений в нього наркозасіб він власноруч виростив і заготовив для подальшого збуту на території столиці. За свій «товар» дилер планував отримати 350 тисяч гривень.

Зараз правопорушника затримано. Відомості за вказаним фактом зареєстровано за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Вилучена марихуана направлена на експертизу. За її результатами буде вирішено питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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