Київські каштани замінять на платани

“Каштани на Хрещатику не приживаються... За результатами голосування по програмі “Обери дерево для Хрещатика” більшість киян висловилися за платан. Це дерево дуже стійке до хвороб, шкідників, міських умов загазованості та інших шкідливих факторів. Платан має широке листя, розлогу крону, що буде створювати тінь над пішохідною зоною та активно затримувати пил та вуглець від вихлопних газів. Це дерево не потребує регулярного поливу та витримує низькі та високі температури повітря”, - зазначив він.

За словами Заруби, каштани, які висаджені вздовж столичних доріг, вже не здатні витримати забруднення повітря, потепління, все більший вплив шкідників та навіть сіль, яку взимку розсипають на дорогах, адже вона руйнує кореневу систему цих дерев.

Він розповів, що у наступному році планують реконструкцію Хрещатика, і “Київзеленбуд” рекомендуватиме комунальній корпорації ”Київавтодор”, яка є замовником робіт, врахувати побажання киян щодо висадки платанів, а також продумати систему, за якої коріння цих дерев у майбутньому не руйнуватиме дорожнє покриття.

Водночакс він запевнив, що Київ без каштанів не залишиться: вони будуть у парках та скверах, також планують висадку нових дерев.

Як повідомляв УНН, на оновлення зелених зон Києва планують витратити 20 млн грн.