Киевские каштаны заменят платанами

"Каштаны на Крещатике не приживаются ... По результатам голосования по программе "Выбери дерево для Крещатика" большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загрязненного воздуха и других вредных факторов. Платан имеет широкие листья, широкую крону, что будет создавать тень над пешеходной зоной и активно задерживать пыль и углерод от выхлопных газов. Это дерево не нуждается в регулярном поливе и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха", - отметил он.

По словам Зарубы, каштаны, которые высажены вдоль столичных дорог, уже не способны выдержать загрязнение воздуха, потепление, все большее влияние вредителей и даже соль, которую зимой рассыпают на дорогах, ведь она разрушает корневую систему этих деревьев.

Он рассказал, что в следующем году планируют реконструкцию Крещатика, и "Киевзеленстрой" будет рекомендовать коммунальной корпорации "Киевавтодор", которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов, а также продумать систему, при которой корни этих деревьев в будущем не будут разрушать дорожное покрытие.

также он заверил, что Киев без каштанов не останется: они будут в парках и скверах, также планируют высадку новых деревьев.

Как сообщал УНН, на обновление зеленых зон Киева планируют потратить 20 млн грн.