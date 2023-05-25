Київщина вночі зазнала атаки дронів, через уламки горіла лісова підстилка - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські війська у ніч на 25 травня атакували Київську область дронами, влучань не фіксували, але через уламки горіла лісова підстилка, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Чергова атака на Київщину! Цієї ночі росіяни атакували область БпЛА. Тривога тривала понад 3 години. Під час повітряної тривоги працювало ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано", - зазначив Кравченко.
З його слів, інформація про постраждалих також відсутня.
"Внаслідок падіння уламків було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежу оперативно ліквідовано", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
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