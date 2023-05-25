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Київщина вночі зазнала атаки дронів, через уламки горіла лісова підстилка - ОВА

Київщина вночі зазнала атаки дронів, через уламки горіла лісова підстилка - ОВА

Київ • УНН

 • 621715 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські війська у ніч на 25 травня атакували Київську область дронами, влучань не фіксували, але через уламки горіла лісова підстилка, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Чергова атака на Київщину! Цієї ночі росіяни атакували область БпЛА. Тривога тривала понад 3 години. Під час повітряної тривоги працювало ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано", - зазначив Кравченко.

З його слів, інформація про постраждалих також відсутня.

"Внаслідок падіння уламків було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежу оперативно ліквідовано", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів".

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