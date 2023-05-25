Киевская область ночью подверглась атаке дронов, из-за обломков горела лесная подстилка - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские войска в ночь на 25 мая атаковали Киевскую область дронами, попаданий не фиксировали, но из-за обломков горела лесная подстилка, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
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"Очередная атака на Киевскую область! Этой ночью россияне атаковали область БПЛА. Тревога продолжалась более 3 часов. Во время воздушной тревоги работало ПВО. Фактов попаданий в области не зафиксировано", - отметил Кравченко.
По его словам, информация о пострадавших также отсутствует.
"В результате падения обломков было обнаружено возгорание лесной подстилки. Пожар оперативно ликвидирован", - сообщил глава ОГА.
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В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".