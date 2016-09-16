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Київрада звернулась до Кабміну з вимогою здійснити демеркуризацію столичного заводу-вбивці

Київрада звернулась до Кабміну з вимогою здійснити демеркуризацію столичного заводу-вбивці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вчора, 15 вересня, міська рада ухвалила рішення “Про звернення депутатів КМР до Кабінету Міністрів України” з вимогою визначити варіант демеркуризації столичного заводу “Радикал” та здійснити її за кошти державного бюджету протягом 2016-2018 років. Відповідний проект рішення підтримало 67 депутатів, повідомляє УНН.

Ініціатором рішення виступила депутат Київської міської ради від фракції “Об’єднання “Самопоміч”, член екологічної комісії Ганна Сандалова.

За її словами, уже декілька років в центрі лівого берега Києва, на заводі “Радикал”, існує отруйну бомба — 200 тонн відходів з ртуттю, що загрожують життю киян. Тому метою цього проекту рішення є невідкладне вирішення питання фінансування вивезення отруйних хімікатів з Києва.

ВАТ “Радикал” будували за містом, але виробництво поступово опинилося всередині Києва. Після його банкрутства небезпечні хімічні відходи утилізували лише частково, решта опинилися просто неба. Державна влада уперто шукає причини, аби залишити отруйну бомбу у центрі міста й переносить утилізацію хімічних речовин на місцевий бюджет.

Як раніше повідомляв УНН, фінансування заходів з екологічної санації забрудненої ртуттю території ВАТ “Радикал” у 2014 та 2015 роках за рахунок державних коштів не проводилось через прийняття постанови Кабміну (прем’єр-міністр А.Яценюк) від 01.03.2014 №65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”.

Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.

Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів. В Україні немає ані законодавчої бази, ані контролю з боку держави. Ліцензії на утилізацію небезпечних відходів видаються “фірмам-метелекам” наосліп, без проведення відповідних перевірок.

Десятки років в Україні зберігаються отруйні та особливо небезпечні речовини, на утилізацію яких держава не може знайти коштів. Наприклад, нещодавно через брак коштів не змогли ліквідувати отрутомогильник у Дніпропетровській області, тому його просто засипали землею.

При цьому, на Євробачення уряд виділив 450 млн грн.

Дочірнє підприємство НАК “Нафтогаз” — ДП “Нафтогазобслуговування” через систему публічних закупівель мало намір купити автомобіль люкс-класу Mercedes Benz S600 GUARD за ціною понад 5 млн грн.

Зарплата голови Правління “Укргазвидобування” Олега Прохоренко становить понад 1 мільйон гривень.

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