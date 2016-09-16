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Киевсовет обратился в Кабмин с требованием осуществить демеркуризацию столичного завода-убийцы

Киевсовет обратился в Кабмин с требованием осуществить демеркуризацию столичного завода-убийцы

Киев • УНН

 • 7361 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вчера, 15 сентября, городской совет принял решение "Об обращении депутатов КГС в Кабинет Министров Украины" с требованием определить вариант демеркуризации столичного завода "Радикал" и осуществить ее за средства государственного бюджета в течение 2016-2018 годов. Соответствующий проект решения поддержали 67 депутатов, сообщает УНН.

Инициатором решения выступила депутат Киевского городского совета от фракции "Объединение "Самопомич", член экологической комиссии Анна Сандалова.

По ее словам, уже несколько лет в центре левого берега Киева, на заводе "Радикал", существует ядовитая бомба - 200 тонн отходов с ртутью, угрожающих жизни киевлян. Поэтому целью данного проекта решения является безотлагательное решение вопроса финансирования вывоза ядохимикатов из Киева.

ОАО "Радикал" строили за городом, но производство постепенно оказалось внутри Киева. После его банкротства опасные химические отходы утилизируют только частично, остальные оказались под открытым небом. Государственная власть упорно ищет причины, чтобы оставить ядовитую бомбу в центре города и переносит утилизацию химических веществ на местный бюджет.

Как ранее сообщал УНН, финансирование мероприятий по экологической санации загрязненной ртутью территории ОАО "Радикал" в 2014 и 2015 годах за счет государственных средств не проводилось из-за принятия постановления Кабмина (премьер-министр А.Яценюк) от 01.03.2014 №65 "Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета".

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Особенно это касается сферы утилизации опасных отходов. В Украине нет ни законодательной базы, ни контроля со стороны государства. Лицензии на утилизацию опасных отходов выдаются "фирмам-метелекам" вслепую, без проведения соответствующих проверок.

Десятки лет в Украине хранятся ядовитые и особо опасные вещества, на утилизацию которых государство не может найти средств. Например, недавно из-за нехватки средств не смогли ликвидировать ядомогильник в Днепропетровской области, поэтому его просто засыпали землей.

При этом, на Евровидение правительство выделило 450 млн грн.

Дочернее предприятие НАК "Нафтогаз" - ГП "Нефтегазобслуживание" через систему публичных закупок намеревалось купить автомобиль люкс-класса Mercedes Benz S600 GUARD по цене более 5 млн грн.

Зарплата председателя Правления "Укргаздобыча" Олега Прохоренко составляет более 1 000 000 гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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