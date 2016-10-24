Київрада погодила проект рішення щодо офіційного визнання бійців-добровольців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні на засіданні комісії Київської міської ради депутати погодили проект рішення “Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України”. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Відповідно до проекту рішення, бійцем-добровольцем АТО може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань та брала участь в бойових діях на сході України, але не ввійшла до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України та інших військових формувань і правоохоронних органів.
Для отримання статусу бійця-добровольця, необхідно через канцелярію Київради надати наступні документи:
-заяву довільної форми на і’мя заступника Київського міського голови-секретаря Київради з проханням щодо надання статусу бійця-добровольця АТО;
-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи;
-автобіографію;
-довідку керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення АТО;
-письмові свідчення не менше як двох свідків, які разом брали участь в бойових діях та отримали статус УБД, або інваліда чи учасника війни.
Розглядатиме присвоєння відповідного статусу окрема Комісія з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.
Статус бійця-добровольця АТО може надаватись посмертно. У такому випадку право на оформлення відповідного статусу одержують законні правонаступники бійця-добровольця АТО.