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Киевсовет согласовал проект решения об официальном признании бойцов-добровольцев АТО

Киевсовет согласовал проект решения об официальном признании бойцов-добровольцев АТО

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня на заседании комиссии Киевского городского совета депутаты согласовали проект решения «О признании бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Согласно проекту решения, бойцом-добровольцем АТО может быть признано лицо, которое находилась или находится в составе добровольческих формирований и участвовало в боевых действиях на востоке Украины, но не вошло в состав Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины и других воинских формирований и правоохранительных органов.

Для получения статуса бойца-добровольца, необходимо через канцелярию Киевсовета предоставить следующие документы:

-заявление произвольной формы на имя заместителя Киевского городского председателя-секретаря Киевсовета с просьбой о предоставлении статуса бойца-добровольца АТО;
-копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера физического лица;
-автобиографию;
-справку руководителя добровольческого формирования о личности-заявителя, который входит в состав добровольческого батальона, с указанием срока пребывания в зоне проведения АТО;
-письменные показания не менее двух свидетелей, которые вместе участвовали в боевых действиях и получили статус УБД, или инвалида или участника войны.

Рассматривать присвоение соответствующего статуса будет отдельная Комиссия по вопросам предоставления статуса бойцов-добровольцев АТО в г.Киеве.

Статус бойца-добровольца АТО может предоставляться посмертно. В таком случае право на оформление соответствующего статуса получают законные правопреемники бойца-добровольца АТО.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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