"Київміськбуд" пропонує придбати квартиру у розстрочку

Інвестору потрібно сплатити лише перший внесок — 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об’єкта і виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.

Розстрочка вигідна тим покупцям, у кого є певні заощадження на перший внесок і стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва. Зауважте, що в такому випадку знижка на квартиру вже буде меншою наполовину, а залишок суми, що підлягає виплаті, не фіксується. Якщо до кінця будівництва зросте вартість квадратних метрів, то, відповідно, збільшиться й сума загальної заборгованості.