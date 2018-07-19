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"Київміськбуд" пропонує придбати квартиру у розстрочку

"Київміськбуд" пропонує придбати квартиру у розстрочку

Київ • УНН

 • 59012 перегляди

КИЇВ. 19 июля. УНН. “Київміськбуд” пропонує своїм покупцям для придбання нової квартири розстрочку - вона вигідна у випадку, якщо повної суми для купівлі квартири немає, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Інвестору потрібно сплатити лише перший внесок — 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об’єкта і виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.

Розстрочка вигідна тим покупцям, у кого є певні заощадження на перший внесок і стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва. Зауважте, що в такому випадку знижка на квартиру вже буде меншою наполовину, а залишок суми, що підлягає виплаті, не фіксується. Якщо до кінця будівництва зросте вартість квадратних метрів, то, відповідно, збільшиться й сума загальної заборгованості.

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