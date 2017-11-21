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"Київміськбуд" показав нове рекламне відео про столицю

"Київміськбуд" показав нове рекламне відео про столицю

Київ • УНН

 • 9319 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. "Київміськбуд" показав новий рекламний ролик про столицю, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

“Тут трапляються важливі для кожного події, та йдуть своєю чергою звичайні дні. Щоденно вулиці міста бачать посмішки та надії, турботи та переживання, сподівання та радість своїх мешканців.

Для „Київміськбуду“ створили ще одне іміджеве відео. Про місто, в якому є душа. Про душу, яка живе у місті. Місті, збудованому нами”", - йдеться у повідомленні.

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