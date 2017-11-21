"Київміськбуд" показав нове рекламне відео про столицю

“Тут трапляються важливі для кожного події, та йдуть своєю чергою звичайні дні. Щоденно вулиці міста бачать посмішки та надії, турботи та переживання, сподівання та радість своїх мешканців.

Для „Київміськбуду“ створили ще одне іміджеве відео. Про місто, в якому є душа. Про душу, яка живе у місті. Місті, збудованому нами”", - йдеться у повідомленні.