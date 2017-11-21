"Киевгорстрой" показал новое рекламное видео о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. "Киевгорстрой" показал новый рекламный ролик о столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Здесь случаются важные для каждого события, и идут своим чередом обычные дни. Ежедневно улицы города видят улыбки и надежды, заботы и переживания, надежды и радости своих жителей.
Для "Киевгорстроя" создали еще одно имиджевое видео. О городе, в котором есть душа. О душе, которая живет в городе. Городе, построенном нами"", - говорится в сообщении.