"Киевгорстрой" показал новое рекламное видео о столице

"Здесь случаются важные для каждого события, и идут своим чередом обычные дни. Ежедневно улицы города видят улыбки и надежды, заботы и переживания, надежды и радости своих жителей.

Для "Киевгорстроя" создали еще одно имиджевое видео. О городе, в котором есть душа. О душе, которая живет в городе. Городе, построенном нами"", - говорится в сообщении.