Київ зранку стоїть у заторах: де найбільше ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, крім Північного, а саме — Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Героїв Сталінграда, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Щусєва.

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулиці Данила Щербаківського, проспекті Любомира Гузара, вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Жилянській, Повітрофлотському проспекті, Севастопольській площі, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Окрім того, затори помітні на проспекті Петра Григоренка, проспекті Юрія Гагаріна, вулицях Миропільська, Братиславська, проспекті Визволителів.

Додамо

На Київщині сьогодні помірні, місцями значні дощі з грозами; вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-23°.