Київ зобов'язав державу-агресора звертатися письмово за дозволом щодо диппредставництв

"Питання про розміщення дипломатичного представництва, консульських установ держави-агресора, резиденцій їх керівників розглядається МЗС за письмовим зверненням такої держави”, - йдеться в повідомленні.

Дипломатичні представництва, консульські установи акредитуючої держави та представництва міжнародних міжурядових організацій у десятиденний термін письмово повідомляють МЗС про нову адресу розміщення резиденцій їх керівників. МЗС веде облік місць проживання працівників дипломатичних представництв та працівників консульських установ, яким надаються привілеї та імунітети відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Як повідомляв УНН, Секретар РНБО Олександр Турчинов переконаний, що ВР на законодавчому рівні визнає РФ країною-агресором.