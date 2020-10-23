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Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину

Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З понеділка, 26 жовтня, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Так, місто Київ залишилося у “помаранчевій” зоні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні”, — написав Немчінов.

Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях. Вводяться наступні обмеження:

  • масові заходи за участі більше 20 осіб
  • робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів
  • планові госпіталізації в лікарнях
  • спортзали, фітнес-центри, заклади культури
  • прийом нових змін в дитячі табори
  • обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину. Карантин в Україні наразі продовжено до 31 грудня.

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