Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З понеділка, 26 жовтня, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Так, місто Київ залишилося у “помаранчевій” зоні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні”, — написав Немчінов.
Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях. Вводяться наступні обмеження:
-
- масові заходи за участі більше 20 осіб
-
- робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів
-
- планові госпіталізації в лікарнях
-
- спортзали, фітнес-центри, заклади культури
-
- прийом нових змін в дитячі табори
-
- обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.
-
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину. Карантин в Україні наразі продовжено до 31 грудня.