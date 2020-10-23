Киев остается в "оранжевой" зоне карантина

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал Немчинов.

Добавим, "оранжевая" зона карантина вводится, когда загрузка коек для больных COVID-19 составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях. Вводятся следующие ограничения:



массовые мероприятия с участием более 20 человек



работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей



плановые госпитализации в больницах



спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры



прием новых изменений в детские лагеря



ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.



Напомним, в Украине обновили зоны карантина. Карантин в Украине на данный момент действует до 31 декабря.