Киев остается в "оранжевой" зоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. С понедельника, 26 октября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Так, город Киев остался в "оранжевой" зоне. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал Немчинов.
Добавим, "оранжевая" зона карантина вводится, когда загрузка коек для больных COVID-19 составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях. Вводятся следующие ограничения:
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- массовые мероприятия с участием более 20 человек
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- работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей
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- плановые госпитализации в больницах
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- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры
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- прием новых изменений в детские лагеря
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- ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.
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Напомним, в Украине обновили зоны карантина. Карантин в Украине на данный момент действует до 31 декабря.