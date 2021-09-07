Київ з ранку стоїть у заторах: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 7 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Правди, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Голосіївському і Науки.
Також рух ускладнений на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Короленківською, Щусєва, на вулицях Великій Васильківській і Жилянській.
Окрім того, рух ускладнено вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівською, Стеценка й Івана Виговського. Сильні затори також на Набережному шосе.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Визволителів, Юрія Гагаріна, Бажана і Соборності. Також затори утворилися на Березняківській вулиці.
Рух на всіх мостах - Північному, Патона, Дарницькому, Метро і Південному - ускладнено в напрямку правого берега.
Доповнення
За прогнозами синоптиків в Україні сьогодні без опадів. У Київській області температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла; в Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.