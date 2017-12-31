Київ передноворічний: на Софійській площі зібралось кілька тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Київ готується зустрічати Новий рік. На Софійський та Михайлівській площах вже зібралося кілька тисяч людей, передає кореспондент УНН.
Столицю почало засипати снігом і кияни, які не очікували такого приємного подарунку, зазначають, що це додає їм святкового настрою.
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“Ми дивилися прогноз погоди, проте про сніг там нічого не було. Але ми раді, все ж таки новорічний настрій. Збираємося із родиною слухати концерт та зустрічати Новий Рок тут. Усі разом”, — поділилась одна із гостей свята.
Проте на площі є й ті, хто лише на кілька годин вийшли у центр на передноворічну прогулянку, а 2018-й рік планують зустріти вдома.
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“Ми погуляємо, але об 23.00 підемо додому — новорічний стіл ніхто не відміняв”, -розповів киянин.