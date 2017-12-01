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26 березня, 09:27 • 214698 перегляди

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Київ перед вихідними зупинився у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня УНН. Центр столиці, а також Печерський та Солом’янський райони перед вихідними зупинилися у заторах, передає УНН з посиланням на Google Maps.

Затори спостерігаються на бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Набережно-Рибальська, частково - Набережному шосе, бульварі Лесі Українки та прилеглих до них вулицях.

Один з найбільших заторів утворився на кільці біля Бессарабки.

Нагадаємо, у Києві назвали вулиці, де заборонять паркуватись.

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