Київ перед вихідними зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня УНН. Центр столиці, а також Печерський та Солом’янський райони перед вихідними зупинилися у заторах, передає УНН з посиланням на Google Maps.
Затори спостерігаються на бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Набережно-Рибальська, частково - Набережному шосе, бульварі Лесі Українки та прилеглих до них вулицях.
Один з найбільших заторів утворився на кільці біля Бессарабки.
Нагадаємо, у Києві назвали вулиці, де заборонять паркуватись.