Київ отримав нові тролейбуси з системами автономного ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Київ отримав 5 нових тролейбусів із кондиціонерами, системами автономного ходу і відеонагляду. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
П’ять нових тролейбусів із кондиціонерами та системою автономного ходу прибули до КП “Київпастранс”.
“Основною особливістю нових „Богданів“ є система автономного ходу, яка дозволить тролейбусу проїхати 1 км зі швидкістю 10 км/год без використання штанг. Завдяки цьому тролейбуси зможуть об’їжджати аварійні ділянки та менше стояти в заторах. Для пасажирів тролейбуси будуть максимально комфортними та зручними — вони обладнані сучасними системами кондиціонування в кабіні водія та в салоні. Для маломобільних груп населення також створені комфортні умови — облаштовані місця для колісних крісел, поручні, поясні ремені, засоби сигналізації водію, а також встановлені пандуси. Рівень низькопідлоговості становить 100%”, — зазначив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.
Він також додав, що в нових тролейбусах встановлені системи відеонагляду.
Всі 5 нових тролейбусів “Богдан” направлені в тролейбусне депо № 2.