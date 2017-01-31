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Киев получил новые троллейбусы с системой автономного хода

Киев получил новые троллейбусы с системой автономного хода

Киев • УНН

 • 13525 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Киев получил 5 новых троллейбусов с кондиционерами, системами автономного хода и видеонаблюдения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Пять новых троллейбусов с кондиционерами и системой автономного хода прибыли в "Киевпастранс".

"Основной особенностью новых "Богданов" является система автономного хода, которая позволит троллейбусу проехать 1 км со скоростью 10 км/ч без использования штанг. Благодаря этому троллейбусы смогут объезжать аварийные участки и меньше стоять в пробках. Для пассажиров троллейбусы будут максимально комфортными и удобными - они оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне. Для маломобильных групп населения также созданы комфортные условия - оборудованы места для колесных кресел, поручни, поясные ремни, средства сигнализации водителю, а также установлены пандусы. Уровень низкого пола составляет 100%", - отметил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

Он также добавил, что в новых троллейбусах установлены системы видеонаблюдения.

Все 5 новых троллейбусов "Богдан" направлены в троллейбусное депо № 2.

Украинские Национальные Новости

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